WEEFF Spotlight: Enkhuizen en de oudste bibliotheek van Nederland

In de nieuwste aflevering van WEEFF Spotlight, de serie waarin elke week een andere dorp of plaats in het zonnetje wordt gezet, wordt een bezoekje gebracht aan Enkhuizen! De eerste aflevering in een stad waar natuurlijk veel te veel te doen is en gebeurt om in één video te laten zien, maar onze vlogger Gavin heeft zijn best gedaan om Enkhuizen zo goed mogelijk vast te leggen.

Hij is onder andere met stadsgids Ferry in gesprek gegaan over de geschiedenis van de stad, over het VOC verleden en de oudste bibliotheek van Nederland.

Daarnaast is hij ook langs geweest bij het museum Sow To Grow, waar je alles kan leren over de kunst van het zaadveredelen. Dit is iets waar West-Friesland, en met name Enkhuizen, wereldberoemd om is geworden. Voorzitter Henk van Wielink vertelt in de video meer over wat er allemaal te beleven is in het museum.

En wist je trouwens dat de term “Nieuwsgierig Aagje” uit Enkhuizen komt? Dat, en meer feitjes over de stad kan je ook allemaal ontdekken in de video van deze week.

Speciale muziek

Gavin is zelf ook een van de DJ’s van WEEFF Radio en elke zaterdag tussen 17:00 en 19:00 is hij te horen met De Mooij Show. In zijn show draait hij elke week ook een aantal favoriete nummers van de bewoners die in de Spotlight aflevering geïnterviewd zijn. Vanavond is dat muziek van onder andere Don Henley en de nieuwste van Bilal Wahib!

Elke week op zaterdagochtend komt een nieuwe aflevering van de WEEFF Spotlight uit en de lijst van West-Friese dorpen en steden wordt alfabetisch afgegaan. Dit betekent dat een van de kleinste dorpjes van onze regio, Gouwe volgende week aan de beurt is! Dus abonneer op het Youtube kanaal van WEEFF om niks te missen.

Woon je zelf in een van de plaatsen waar Gavin nog niet is langs geweest, en heb je iets interessants te vertellen over jouw dorp of stad? Stuur ons een mailtje naar [email protected] en wie weet komt de WEEFF Spotlight binnenkort bij jou langs!