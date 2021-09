Hoornse motorrijder breekt enkel na botsing met busje, bestuurder rijdt door

De 24-jarige Robin Meijerink werd woensdagochtend op zijn nieuwe motor op een kruispunt in Hoorn aangereden. Een tegemoetkomend busje verleende hem geen voorrang, wat daar wel had gemoeten. Omdat de bestuurder doorreed, is Meijerink nu hard op zoek naar getuigen van het ongeluk.

De motor van Robin raakte beschadigd na de valpartij: "Ik had hem pas een aantal weken" - Foto aangeleverd

De Horinees plaatste een oproep op Facebook, in de hoop dat getuigen zich via die weg zouden melden. De post werd in twee dagen al bijna achthonderd keer gedeeld, maar vooralsnog nog zonder resultaat. Tekst gaat verder onder Facebookpost.

👀👀Getuigen gezocht👀👀 Vanmorgen heb ik een motorongeluk gehad op de kruising J.D Pollstraat met Bontekoestraat te Hoorn... Posted by Robin Meijerink on Wednesday, September 8, 2021

De motorrijder naderde woensdagochtend rond kwart voor negen het kruispunt van de J.D. Pollstraat en de Bontekoestraat in Hoorn. "Ik kwam bij de kruising aan en ging er vanuit dat de tegemoetkomende bus mij voorrang zou geven. Toen hij toch linksaf sloeg, kon ik niet meer op tijd remmen." Meijerink brak zijn enkel en zijn pas net aangeschafte motor raakte flink beschadigd. "Ik had hem pas een aantal weken." Flinke klap Het ongeluk trok volgens Meijerink al snel veel bekijks van omwonenden, die de flinke klap hadden gehoord. "Maar niemand heeft het zien gebeuren." De politie bevestigt dat er woensdagochtend een melding is gedaan van een ongeval met een busje, dat niet meer is aangetroffen. Ook de politie is daarom hard op zoek naar getuigen en kijkt of beveiligingscamera's in de buurt het voorval hebben vastgelegd. Dat heeft volgens een woordvoerder nog niks opgeleverd.