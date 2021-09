Glazenwassers na drie uur bevrijd uit gondel aan WTC op Schiphol

Het is een rare werkdag voor glazenwassers Benoid en Fred. Zij hebben drie uur lang op ongeveer tien meter hoogte in hun gondel vastgezeten aan het WTC. "Het gaat goed, maar het is wel saai", zei een van hen eerder tegen NH Nieuws.

De twee glazenwassers waren vanmiddag rustig aan het werk toen opeens hun bak stopte. "Opeens hadden we geen stroom meer en schee 'ie ermee uit", vertelt Benoid aan de telefoon tegen NH Nieuws.

Ze belden het noodnummer, maar het probleem kon niet meteen worden opgelost. "Er is nu een ander bedrijf onderweg om dit te maken", zei Benoid toen hij nog vastzat. "We hebben geen idee hoe lang het gaat duren."

Hoge nood

Gelukkig maakten de twee het goed. "Het gaat prima. Gelukkig is er geen noodweer, al gaat het straks misschien wel regenen." De collega's zijn alleen wel uitgepraat inmiddels. "Ja, het is wel saai nu", zegt Benoid.

Dan was er nog een ander probleem: "We moeten ondertussen wel naar de wc. Er lopen allemaal bezoekers van Schiphol onder ons door, dus uit de gondel plassen is nu geen optie", zei Benoid lachend.

Het was voor hem overigens niet de eerste keer dat hij vastzat. "Ik heb het wel vaker meegemaakt. Dat was hoger dan dit en toen waaide het ook hard. Toen was het wel wat angstiger dan dat het nu is."