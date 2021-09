BovenIJ ziekenhuis recycled als eerste ziekenhuis in Nederland hun operatieafval

In het BovenIJ ziekenhuis gaan ze steeds bewuster met hun afval om. Het ziekenhuis gaat nu de steriele doeken, waarmee medische instrumenten worden verpakt, een tweede leven te geven als tas. Dit scheelt ongeveer 300 kilo per maand aan afval. Het BovenIJ is het eerste ziekenhuis in Nederland dat dit gaat doen.

In de operatiekamer van het ziekenhuis wordt er veel gebruik gemaakt van verpakkingsplastic, om medische hulpmiddelen steriel te verpakken. Dit zorgt ook weer voor meer plastic afval. "We zijn op dit moment bezig om hier een milieuplan uit te voeren. We willen alle verpakkingsmaterialen niet meer weggooien en recyclen en dat scheelt heel veel afval", legt René Koster uit bij NH Radio. Hij is deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen in het BovenIJ ziekenhuis.