Zo werd duizend kilo lelijke tomaten gered van de afvalberg: 'Gaat om de binnenkant'

Lutjebroeker Matthijs Post heeft duizend kilo tomaten gered. Omdat ze uit hun jasje waren gescheurd, wilden supermarkten de rode vruchten van teler Gert-Jan Dekker niet meer hebben. Post, die zich inzet voor de lokale handel in West-Friese groente en fruit, besloot de oogst op te kopen en een nieuwe bestemming te zoeken.

Matthijs Post krijgt hulp van Laura Buijsman en Romy Stoof met het inpakken van de tomaten. - NH Nieuws

"Cosmetisch zijn ze niet perfect", vertelt Matthijs Post van Proevkantoor over de tomaten. "De supermarkten willen ze daarom niet, want het moet allemaal perfect zijn. Terwijl de smaak goed is en het is biologisch geteeld. Zonde om het dan op de storthoop te gooien, natuurlijk." De tomaten die Post heeft overgenomen zijn dit jaar geteeld door biologische teler Gert-Jan Dekker uit Andijk. Door het koude weer begin dit jaar groeiden de planten niet zoals gewenst. En toen de zon eenmaal ging schijnen, kregen ze een groeispurt waardoor er vlekken op en scheurtjes in kwamen.

Duizend kilo lelijke tomaten krijgt een mooie bestemming. - NH Nieuws

"HELLUP! Ik heb mijzelf in een stress-situatie gebracht!", schreef Matthijs Post vervolgens op social media, waarna hij uitlegde dat hij heeft toegezegd de tienduizend tomaten te verkopen. "Eerlijk gezegd brengt het toch een zekere spanning met zich mee of het gaat lukken."

Toch wilde hij in zijn netwerk koste wat het kost een mooie bestemming vinden voor de lelijke eendjes onder de tomaten. "Dit geeft geen recht aan de waarde van voedsel dat op een duurzame manier geteeld is." Ketchup De animo voor de tomaten bleek groot. Binnen week was Post los. In Enkhuizen gaan ze ermee aan de slag voor een tomatensalsa, een aantal kilo vertrekt naar de ketchupfabriek in Zeeland en ze komen terecht in maaltijdboxen. Matthijs kan zijn taak afvinken. Voor hem was het belangrijk dat de berg tomaten snel een nieuwe bestemming zou krijgen. "Kool, appels en uien kun je rustig in de koelcel bewaren, maar met tomaten werkt het helaas niet zo", legt Post uit. "Ze bestaan ook nog eens voor een groot percentage uit water, dus ze zijn heel kwetsbaar."

Voedselverspilling in Nederland

Het is nu de verspillingsvrije week van Samen Tegen Voedselverspilling. Uit onderzoek van Monitor Voedselverspilling blijkt dat we jaarlijks zo'n 2 miljard kilo eten verspillen. Brood wordt het vaakst weggegooid. Groenten staan op nummer drie: per persoon gooien we jaarlijks circa 3,7 kilo groente in de afvalbak. Voor iedere kilo voedsel die we verspillen stoten we ongeveer 3 kilo CO2 uit (Bron: Samen tegen Voedselverspilling).

De tomaten worden in kleine porties verdeeld. Daarvoor schakelde Matthijs de hulp in van Praktijkschool West-Friesland in Grootebroek. De leeringen van deze middelbare school verdelen de tomaten in verpakkingen van 750 gram. "Het mooie is natuurlijk dat je een partij groenten kan redden en leerlingen krijgen meteen iets mee van verspilling", zegt docent Alice Compier tevreden. 'Het gaat om de binnenkant' Onder anderen leerlingen Laura Buijsman en Romy Stoof pakken de tomaten in. "Het trekt minder aan door de vorm, maar wat mij betreft kan het gewoon verkocht worden", concludeert Romy. Daar is haar medestudent het mee eens. "Dit is gewoon voedsel, het gaat om de binnenkant en de smaak, niet om de buitenkant", aldus Laura. Door de actie kon de teler uit Andijk alsnog iets verdienen aan de tomaten. "Dat is belangrijk", vindt Matthijs. "Hij heeft er geld en tijd in gestopt, dus hij zat echt met een probleem. Ik ben blij dat we hem konden helpen."