Gemeente Langedijk moet Sportcentrum De Geus ruim 10.000 euro terugbetalen

Gemeente Langedijk moet Sportcentrum De Geus 10.617,22 euro terugbetalen. De Raad van State oordeelt dat in december 2018 onrechtmatig 'zeer spoedeisende bestuursdwang' werd toegepast nadat de brandmeld- en ontruimingsinstallatie van het sportcentrum niet bleek te werken. De kosten kwamen voor rekening van De Geus.

Bij controle op 4 december 2018 werkte de brandmeld- en ontruimingsinstallatie in het sportcentrum niet. Dat bleek bij controles op 5 en 6 december nog steeds het geval. Al op 7 december legde het college van B&W zeer spoedeisende bestuursdwang op.

De Geus wilde bedrijfshulpverleners (bhv'ers) inzetten, maar het college wees zonder overleg brandwachten toe, tot 13 december. De kosten hiervoor zijn veel hoger.



De Geus maakte tevergeefs bezwaar en ving daarna ook bot bij een bestuursrechter. De Raad van State vindt echter wél dat het college de noodzaak van de ingreep niet heeft kunnen bewijzen, meldt mediapartner Langedijk Centraal. De Raad aanvaardt de verklaring van De Geus dat bhv'ers volstonden, temeer omdat een deel van het sportcentrum in het weekend van 8 en 9 december dicht was en het sowieso rustig zou zijn in het sportcentrum.



De Geus hoeft ook de proceskosten van 2.992 euro niet te betalen.