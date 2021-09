LIVE NH Sport met Telstar - Almere City FC en De Graafschap - FC Volendam

Telstar bezet na twee gelijke spelen en drie nederlagen de laatste plaats in de eerste divisie. Almere begon moeizaam, maar de ploeg van voormalig AZ-trainer Gertjan Verbeek wist de laatste twee duels tegen Roda JC (3-4) en TOP Oss (3-0) in winst om te zetten.

De aftrap in Velsen-Zuid is om 20.00 uur. Het commentaar bij de wedstrijd krijg je van Frank van der Meijden.

De Graafschap - FC Volendam

In Volendam ging het de afgelopen paar dagen vooral over de droom om een nieuw stadion, in de vorm van een botter, neer te zetten in de Purmer. Dat leidde tot zeer uiteenlopende reacties.

