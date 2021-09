Freek de Jonge krijgt gehoor aan oproep: brug vernoemd naar Zaanse verzetsheld

"Remmert Aten was een Zaanse held", zei Freek de Jonge vorig jaar in zijn dankwoord na het krijgen van een gemeentelijke erepenning in Zaanstad. "Eer liever Remmert Aten. Hij verdient een straatnaam." En aan die oproep geeft de gemeente Zaanstad nu eindelijk gehoor. Verzetsheld Aten krijgt geen eigen straat, maar een eigen brug. Net als negen andere Zaanse verzetsstrijders.

Negen bruggen in Zaandam worden vernoemd naar Zaanse verzetsmensen. Eén van de bruggen wordt vernoemd naar Remmert Aten en Jaap Boll, die de vernieling van de Hembrug probeerden te voorkomen. Aten was de overbuurman van Freek de Jonge in zijn jeugd.

Welke bruggen

In de Gouw liggen tussen de Zuidervaart en de A8 elf bruggen. Twee bruggen kregen al eerder de naam van een verzetsheld. Zo werd in 2013 de brug op de Vermiljoenweg naar Anton de Kom vernoemd. De brug tussen het Gouwpark en de Hoogaarslaan kreeg in 2020 de naam van verzetsstrijder Cornelis Zwart. Daar komen nu negen namen bij. De brug tussen de Koningin Julianaweg en Prins Bernhardweg krijgt de naam 'Remmert Aten en Jaap Bollbrug'.