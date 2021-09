Honderden vissen gestorven na verhuizing van vijver bij stadhuis Purmerend naar sloot

"Het waren letterlijk duizenden vissen die eind augustus uit de vijver voor het stadhuis werden geschept. Van bittervoorntjes tot tientallen karpers en brasems", schrijft Regio Purmerend. De vissen werden overgezet in de achterliggende sloot aan het Cramwinckelplantsoen, maar daar zijn massaal doodgegaan. De oorzaak van de massale sterfte is nog onbekend.

Ecologisch adviesbureau

De gemeente Purmerend heeft voor de voorbereiding en uitvoering van het plan een ecologisch adviesbureau ingeschakeld. Dat bureau heeft uiteindelijk de verhuizing van de duizenden vissen uitgevoerd. De gemeente laat weten dat er inmiddels watermonsters zijn genomen door het Waterschap (de eigenaar van de sloot). De uitslag van deze monsters komt volgende week binnen.

Een ecoloog laat aan Regio Purmerend weten dat niet alle vissoorten samen in een sloot kunnen en dat het daar mogelijk is misgegaan. "Voor iedere soort in de vijver zou er een plan gemaakt moeten zijn, met een locatie om deze vervolgens weer uit te zetten. Je kunt niet zomaar alle vissen naar een ander slootje overzetten. Per soort moet er een onderzoek zijn gedaan of deze zijn habitat vindt in het nieuwe water."

Lef hebben

Volgens de ecoloog moeten de vissoorten handmatig worden uitgezocht, zodat iedere soort naar een goede nieuwe vooruitgezochte omgeving kan verhuizen. Naast een onderzoek per soort in het nieuwe water, spelen ook weersomstandigheden een rol. Niet te koud, niet te warm. "De ecoloog moet bijvoorbeeld het lef hebben om tegen een opdrachtgever te zeggen dat het project vanwege het weer een aantal weken moet worden uitgesteld. Dit is soms lastig als er tijdsdruk is vanwege een bouwplanning."