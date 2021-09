Patiënt Jordin (14) verrast met show van honderden bolides: "Kijk m'n ogen uit"

Alkmaarder Jordin Oost (14) had gisteren de dag van zijn leven: toen hij op school aankwam, stond daar een handvol bijzondere auto's klaar waar hij zich aan mocht vergapen. Maar dat was nog lang niet alles, want later op de dag werd hij naar Lelystad Airport gebracht, waar een zee van bijzondere bolides was samengekomen om hem te verrassen.

De dag was georganiseerd door Make-A-Wish Nederland, een organisatie die de wensen van kinderen met ernstige of zelfs levensbedreigende ziektes laat uitkomen. Ook Jordin is ziek, of beter gezegd, ziek geweest. "Hij heeft vorig jaar een hersentumor gehad", vertelt z'n moeder Renate aan NH Nieuws. "Snel groeiend, maar hij is nu schoon. Ze hebben een deel operatief verwijderd en de rest met zware chemokuren. Hij gaat naar school, fietst en voetbalt: zoveel mogelijk dingen die een jongen van 14 hoort te doen." Toch zullen er weinig 14-jarigen zijn die hun eigen auto-evenement hebben gehad. "Zijn liefste wens was auto's spotten", vertelt Charles Verhaart van Make-A-Wish Nederland voor de camera van Omroep Flevoland. "In plaats van naar drie garages te gaan, hebben we gezegd: we draaien het om. We gaan naar Airport Lelystad en dan zeggen we: kom allemaal maar hierheen."

Dat maar liefst honderden eigenaren van bijzondere bolides - van oldtimers tot race-auto's - aan die oproep gehoor gaven, kwam zelfs voor Make-A-Wish Nederland onverwacht. "We waren wel ingelicht dat er dingen op de planning stonden", zegt moeder Renate. "Maar zo groots als dit had ik - maar ook zijn vader - niet verwacht. Dit is echt hartverwarmend." Foto's maken, achter het stuur kruipen en hier en daar een praatje. "Die meneer daar met die Ferrari en met die Lamborghini, dat zijn twee YouTubers", vertelt Jordin. "Daar kijk ik vaak naar, maar die had ik eigenlijk niet verwacht hier."

Jordin vond het 'een topdag', vertelt z'n moeder aan NH Nieuws. "Zoals het vandaag was, had niemand verwacht." De komende tijd moet Jordin nog regelmatig naar het ziekenhuis voor controles. "Maar dat is voor een goed doel. Hij doet het super", besluit z'n moeder.