Burgemeester deelde telefoonnummer in coronatijd: "Ik kreeg 5 à 10 belletjes per dag"

De burgemeester van Drechterland, Michiel Pijl, deelde in coronatijd zijn telefoonnummer met de inwoners van zijn gemeente. En ze wisten hem te vinden: hij kreeg tijdens de lockdown vijf à tien telefoontjes per dag, vertelt hij in een persoonlijk interview in het programma De 7 burgemeesters van West-Friesland.

Gemeente Drechterland

Pijl vindt het bij zijn functie horen om er te zijn voor de inwoners. "Je moet zichtbaar zijn, zeker in een plattelandsgemeente is het belangrijk dat mensen je kennen en je ook weten te bereiken." Daarom besloot hij om zijn nummer te delen, al vrij snel na de uitbraak van het virus in Nederland. "Opeens is daar een onbekend nieuw virus. (...) En je merkt dat mensen angst en onzeker waren. Wat overkomt ons hier, wat gebeurt er hier?"

De 7 burgemeesters van West-Friesland YouTube of deze site. In het programma De 7 burgemeesters van West-Friesland gaat verslaggever Sander Huisman langs bij de burgemeesters uit de regio. Ze vertellen openhartig over hun persoonlijk leven, maar ook over hun rol in de stad en de politiek. De uitzendingen zijn elke vrijdagavond vanaf 19.30 uur te zien op de zender van WEEFF, viaof deze site.

Inwoners van de gemeente wilden vooral aan de burgemeester hun verhaal kwijt. "Die wilden vertellen wat ze meemaakten." Maar hij werd ook gevraagd om te helpen en in een aantal gevallen kon hij dat ook echt, vertelt hij in het interview. "Op die manier probeer je er toch te zijn voor je inwoners." "Op een gegeven moment werden de telefoontjes puur over corona wat minder." Maar hij heeft niet het gevoel dat mensen met onzinnige dingen opbellen of hem lastig vallen. "Als mensen mij bellen, dan is er altijd een reden voor."

Burgemeester Michiel Pijl kreeg meerdere telefoontjes per dag in coronatijd - NH Nieuws