Van poepende nazi's tot Karel Appel: KunstRai eerste beurs sinds anderhalf jaar

Op de beurs worden in totaal twintigduizend mensen verwacht, verspreid over vijf dagen. Ruim tachtig galeriehouders verkopen hun pronkstukken. Van klassieke werken tot moderne doeken, en van conceptuele kunst tot sieraden; alles is er te vinden.

"Na ons is die hele Rai gesloten. En hiermee is die ook weer geopend"

Erik Hermida, directeur van de beurs, is blij dat er weer wat gebeurt. "Deze beurs is vijf keer uitgesteld. Vanaf vorig jaar. Na ons is die hele Rai gesloten. En hiermee is die ook weer geopend. Voor het eerst. Anderhalf jaar was er niet één beurs."

Ook de fotopresentatie van Erik Kessels is te zien: "SHIT" laat foto's zien van poepende Duitsers. "Er hangen eigenlijk allemaal foto's van nazi's die aan het schijten zijn. Zeg maar poepende nazi's. Ik heb ooit een kleine foto online gevonden. Ik vond het zo vreemd dat in de oorlog Duitse soldaten aan het poepen zijn en dat andere soldaten daar foto's van maken."