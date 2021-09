Straatnaamborden met natuur erin beplakt met 'weg': 'Aandacht voor biodiversiteit'

Op verschillende straatnaamborden in Hoorn is het woord 'weg' onder of over het bord heen geplakt. "Het is een actie om aandacht te vragen voor de afname van biodiversiteit", weet Kirstin Buis van Operatie Klimaat West-Friesland te vertellen. "Greenpeace is hiervoor een samenwerking aangegaan met vrijwilligers door het hele land."

Bij alle straatnamen waar natuur in voorkomt, is het woord 'weg' onder geplakt. "Zo is bijvoorbeeld de Beukenlaan onder handen genomen. En in de Kersenboogerd en Blokker zijn natuurlijk veel vogelwijken", aldus Buis in een interview bij WEEFF Radio.

"De Grutto, de Nachtegaal, de Watersnip. Allemaal vogels die op het punt staan te verdwijnen. De Houtduif hebben we ook maar even meegenomen want als we zo door gaan wacht deze vogel hetzelfde lot", vertelt ze verder. Groen regeerakkoord De actie is bedoeld om de politiek tot actie aan te zetten. Kirstin Buis roept de leiders in Den Haag dan ook op om hun verantwoordelijkheid te nemen: "Kom met een regeerakkoord waarin natuur en klimaat een belangrijke plaats innemen."

Volgens Buis moet er vooral op het gebied van regelgeving het nodige veranderen. "De grootste oorzaak van de afname van biodiversiteit is stikstof. Je hebt plantensoorten die heel hard groeien door stikstof. Maar de minder snel groeiende soort komt er dan niet meer door."