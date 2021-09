Vierde en vijfde verdachte van zware mishandelingen Mallorca langer vast

De twee Hilversummers worden - net als zeker vier van hun vrienden - verdacht van de zware mishandelingen op Mallorca.

Justitie verdenkt deze twee mannen van poging tot doodslag en het plegen van openlijk geweld in een café in het plaatsje El Arenal. Daarnaast worden ze verdacht van openlijk geweld tijdens een vechtpartij op de boulevard even later. Bij die vechtpartij kwam de 27-jarige Carlo Heuvelman om het leven. De twee Hilversummers worden niet verdacht van betrokkenheid bij zijn dood. Andere jongens uit de vriendengroep met wie ze op vakantie waren, worden dat wel.

Zes verdachten

Justitie heeft nu zes verdachten opgepakt voor de veelbesproken mishandelingen op Mallorca. Vier van hen worden verdacht van de zware mishandelingen die leidden tot de dood van Carlo Heuvelman, justitie verdenkt ze van medeplegen van doodslag.

Van drie van de opgepakte verdachten werd het voorarrest afgelopen maand al met de maximale negentig dagen verlengd. De verdachten die vandaag voor de raadkamer kwamen, blijven dus nog zestig dagen langer vastzitten. De zesde opgepakte verdachte komt volgende maand voor de raadkamer.

Het onderzoek naar de zware mishandelingen gaat nog steeds door. Justitie sluit meerdere aanhoudingen nog altijd niet uit.