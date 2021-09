Nergens stegen de huizenprijzen de afgelopen jaren zó hard als in de Zaanstreek

De prijzen van koopwoningen stegen in ruim vijf jaar nergens in Nederland zo hard als in de Zaanstreek. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Afgelopen kwartaal werden huizen daar gemiddeld voor bijna 366.000 euro verkocht, in 2015 was dat nog zo'n 230.000 euro: een stijging van ongeveer 80 procent. Ook in Haarlem en in de IJmond werden koopwoningen in die periode fors duurder.

Wikiportret.nl/Jeroen Stoop

In Amsterdam lijkt 10.000 euro per vierkante meter de nieuwe norm te worden en ook buiten de hoofdstad wordt al enige tijd flink overboden op koopwoningen. Een huis in Haarlem dat in 2019 voor 95.000 euro werd verkocht en twee jaar later - weliswaar opgeknapt - voor vier ton werd aangeboden, stond volgens sommigen symbool voor de gekte op de huizenmarkt. Dat die trend zich al meerdere jaren doorzet, blijkt wel uit de cijfers van het CBS. In Zaanstad stegen de prijzen van koopwoningen dus met zo'n 80 procent. In Haarlem stegen de woningprijzen met ruim 76 procent ten opzichte van 2015 en in de IJmond gaat het om een stijging van 74 procent.

Wat opvalt is dat de regio Groot-Amsterdam 'slechts' op de vijfde plek van de ranglijst staat. Vooral in 2020 stegen de woningprijzen daar minder hard dan in de omliggende regio's. Wel zijn de prijzen daar hoger dan in de rest van Nederland: gemiddeld werd een bestaande koopwoning in Amsterdam in het tweede kwartaal voor ruim 540.000 euro verkocht. In de Kop van Noord-Holland en op Texel stegen de prijzen minder hard dan in de rest van de provincie, al gaat het ook daar om een stijging van ruim 62 procent.