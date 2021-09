Nieuw metrosysteem nog twee weken getest, daarna volledige overstap

Het is dus de laatste test. "Het past helemaal bij de gefaseerde ingebruikname", zegt een woordvoerder van het vervoersbedrijf. "Tot nu toe is het een, twee, drie, vier of zeven dagen achter elkaar gebruikt. Nu is het nog even twee weken aankijken of het goed gaat en dan gaan we eind september echt over."

Sinds februari wordt er al af en toe met het nieuwe systeem gereden. Tot half juni liep het systeem op vijf dagen vast, waardoor alle metro's telkens ongeveer een uur stil kwamen te staan. Daarna werd besloten om een nieuwe verbeterde softwareversie te laten maken. Die is sinds augustus af en toe in gebruik. Een keer leidde dat ertoe dat alle metro's stil kwamen te staan.

Het systeem is nodig voor de nieuwe M7-metro, die eind volgend jaar moet gaan rijden. Met het CBTC kan op termijn eventueel zonder bestuurder gereden worden. Maar onder andere die mogelijkheid maakt het systeem ingewikkelder en vergroot dus de kans op problemen, vertelde de projectmanager eerder.