Horinezen geven de Ironman een nieuwe kans: "Het moet kunnen"

Bewoners konden hun eigen parkeergarage niet uit, horecaondernemers waren de dupe van afgezette wegen en veel Horinezen wisten pas op de dag zelf van het evenement. Twee jaar geleden verliep de Ironman alles behalve vlekkeloos, maar ondanks dat zijn de bewoners en de ondernemers optimistisch over de aanstaande editie.

NH Sport/Dennis Nieuwenhuis

Over tweeënhalve week vindt de tweede editie van de Ironman 70.3 West Friesland plaats. In Hoorn starten de triatleten met het zwemmen en rennen zij daarna door de straten van de stad. Tijdens de eerdere editie ging er op het gebied van communicatie en planning verschillende dingen mis. Iets dat de ondernemers in het gebied nog goed bijstaat. "Ik verloor veel omzet dat weekend", vertelt horecaondernemer Michael Joosten van restaurant De Kade. "Toendertijd was ik ook helemaal niet goed op de hoogte van de wedstrijd, maar gelukkig heeft de organisatie ons dit jaar wel voorzien van nuttige informatie." Tekst gaat verder onder video:

210912_IRONMANv2 - NH Nieuws

Ook ondernemer Bram Neijenhuisen was twee jaar geleden de dupe van het grootschalige evenement. "Ik heb verschillende haltes waar ik bezoekers met mijn bootje oppik, maar doordat alle straten zo goed als waren afgezet, wist niemand mijn boot te bereiken." Ook voor Neijenhuisen betekende dit omzetverlies.

"We hebben een prachtige stad en dan mag iedereen zien", vervolgt Neijenhuisen. "Natuurlijk, er verliepen dingen niet goed de vorige keer, maar ik heb er vertrouwen in dat het deze editie beter zal gaan."

NH Sport/Dennis Nieuwenhuis

Eerder ingelicht Een woordvoerder van Ironman laat weten dat er is geleerd van de eerder gemaakte fouten. "We hebben de bewoners nu wel op tijd ingelicht, informatie op de website beter toegelicht en we zijn in gesprek gegaan met ondernemers uit het gebied. Ook is er over de locatie van het parcours beter nagedacht, waardoor het praktischer is geworden."

Vragen aan het College Ondanks dat de meeste bewoners en ondernemers er vertrouwen in lijken te hebben, staat Menno Jas van de partij DRP, alles behalve te springen op het meerdaagse sportevenement en stelde daarom vragen aan het College van de gemeente Hoorn. "Natuurlijk is het evenement leuk", concludeert Jas. "Maar ik denk dat er in verhouding veel meer mensen de dupe gaan zijn dan dat ze er plezier aan gaan beleven. Ik moet bekennen dat de informatievoorziening nu stukken beter is dan in 2019, maar als je het rationeel bekijkt zijn de bewoners van de binnenstad straks 2 dagen opgesloten. Ik vind dat onaanvaardbaar en buiten proportioneel."