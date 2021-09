Leijten (SP) over Tata-debat: "Iedereen wil nu snel gezondheidsoplossing"

In reactie op het debat over de toekomst van Tata Steel denkt Tweede Kamerlid Renske Leijten dat "er gewonnen is dat iedereen ziet dat we een groot probleem hebben en dat er geen taboes mogen zijn op de oplossing." Ook demissionair staatssecretaris Van Weyenberg ziet dat er "een begin is gemaakt", maar hij waarschuwt ook: "We zijn er nog lang niet."