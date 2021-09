Kwart Amsterdammers vorig jaar somberder door coroncrisis

Vooral relatief jonge Amsterdammers hebben psychische klachten, zo schrijft de gemeente in de Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2020. Wel is 24 procent van de Amsterdammers minder alcohol gaan drinken door de coronatijd en werd er minder lachgas gebruikt.

Wethouder Simone Kukenheim (Zorg) vindt de cijfers over de mentale gezondheid zorgwekkend. "Maar ze bevestigen de verhalen die we horen in de stad. Door de coronacrisis zijn veel mensen op zichzelf teruggeworpen en voelen meer Amsterdammers zich somber, gestrest en vermoeid."

Inwoners met een laag opleidingsniveau, een minimuminkomen of een niet-westerse migratieachtergrond hebben volgens de gemeente vaker lichamelijke en mentale klachten en een ongunstigere leefstijl. Inwoners van de stadsdelen Centrum, West en Zuid beoordelen de eigen gezondheid positiever dan inwoners van Noord, Zuidoost en Nieuw-West.

Verbetering

Vier van de vijf Amsterdammers ervaart de eigen gezondheid als (zeer) goed. De grootste verbetering is bij 35-plussers, laagopgeleiden en inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond. Het percentage rokers is de afgelopen jaren flink gedaald en steeds meer inwoners hebben nog nooit gerookt. In Amsterdam wordt nog wel meer gerookt en alcohol gedronken dan elders in Nederland. En hoewel ongeveer een kwart dus minder is gaan drinken door de coronacrisis, is dertien procent juist meer gaan drinken.

Het onderzoek wordt iedere vier jaar door de GGD uitgevoerd onder zelfstandig wonende inwoners van 18 jaar en ouder. Het stadsbestuur zegt binnenkort met nieuw beleid te komen om de gezondheid van Amsterdammers te verbeteren. "Mentale gezondheid is hierin een van de speerpunten."