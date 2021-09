Alkmaarse tuinders boeken succes met protest: geen weg door Tuincomplex De Rekere

Er komt geen weg dwars door Tuincomplex De Rekere in Alkmaar. Een meerderheid van de gemeenteraad wil alternatieve ontsluitingswegen voor de nieuw te bouwen wijk 'De Tuinen van PEN-dorp' en vroeg het college om deze te vinden.

"Dank jullie wel allemaal voor jullie support", laat amateurtuindersvereniging De Rekere weten aan volgers op Facebook. "Mede dankzij jullie is ook onze petitie een belangrijke factor gebleken."

'De Tuinen van PEN-dorp' komt op de plaats van het PEN-dorp aan het Noordhollandsch Kanaal. Het college en de projectontwikkelaar willen de wijk aan de noordzijde aansluiten op een verlegde Helderseweg, die dan vanaf de wijk vanaf het kanaal afbuigt naar de N9.

Zo ontstaat aan het water ruimte voor groen en recreatie. De voorkeursvariant doorkruist het tuincomplex, omdat alternatieve routes ervoor zorgen dat er zo'n vijftig woningen minder kunnen worden gebouwd. Toch pleit de gemeenteraad nu voor een alternatieve route.

Immaterieel erfgoed

Amateurtuindersvereniging De Rekere en de Federatie Amateurtuindersverenigingen Alkmaar en omstreken hadden alles in de strijd gegooid: een petitie en een ludiek protest dinsdag bij de raadzaal in De Letterbak in Oudorp.

Bovendien is een aantal maanden geleden door de Federatie van Amateurtuindersverenigingen Alkmaar en omstreken een verzoek ingediend bij het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland om de Alkmaarse volkstuincomplexen tot immaterieel erfgoed te verheffen, zodat ze kunnen worden beschermd. Een paar dagen voor het protest werd naar buiten gebracht dat het verzoek is gehonoreerd.