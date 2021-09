Raadsleden kritisch op boetes voor Airbnb-verhuurders: "Niet heel erg proportioneel"

De VVD, ChristenUnie, het CDA en de Partij van de Ouderen vinden de boete voor bijvoorbeeld het niet melden van toeristische verhuur in Amsterdam veel te hoog. De partijen vroegen plaatsvervangend wethouder Rutger Groot Wassink gisteren tijdens een vergadering in de Stopera om in ieder geval de eerste boete te verlagen, maar daar wilde hij niks van weten.

Amsterdammers die niet op de site van de gemeente hebben ingevuld dat ze hun woning een of meerdere nachten via Airbnb verhuren, krijgen daarvoor 8700 euro boete. "Dertig keer het bedrag van een boete voor dertig kilometer te hard rijden voor mogelijk een overtreding die een menselijke fout kan zijn, een stukje vergeetachtigheid. Dat lijkt me toch niet heel erg proportioneel", zei Gerjan van den Heuvel van de ChristenUnie.

"We hebben de plicht om na te gaan of de opgelegde boete of straf in overeenstemming is met het vergrijp"

D66-raadslid Ilana Rooderkerk vond dat ook. "Het is een goede zaak dat we elke vorm van woonfraude en misbruik proberen op te sporen en te bestraffen. Dat ontslaat ons echter niet van de plicht om na te gaan of de opgelegde boete of straf in overeenstemming is met het vergrijp. De menselijke maat moet leidend zijn." De raadsleden vroegen de wethouder ook om de Airbnb-verhuurders beter te informeren over de regels die op dit moment gelden.

Groot Wassink reageerde verbaasd. Volgens hem was de hele gemeenteraad een paar jaar geleden voor het terugdringen van vakantieverhuur en een lik-op-stukbeleid voor overtredingen. "Ik wijs er ook maar op dat de meldplicht en het originele boetebesluit in 2017 unaniem is vastgesteld door de raad." Volgens hem gaat het om "hele duidelijk regels" met "hele duidelijke sancties". "Als je zelf zo nodig je huis moet verhuren, dan weet je wat je doet."