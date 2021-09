Telstar wacht nog op eerste overwinning

Jonker vertelt dat zijn ploeg te maken had met corona-perikelen en dat hij een jonge ploeg heeft. Na het vertrek van veel dragende spelers moesten er veel spelers ingepast worden. "De eerste wedstrijden waren goed. De laatste wedstrijden niet", aldus Jonker.

Keeperswissel?

Op basis van de laatste training van Telstar lijkt het erop dat Jonker Ronald Koeman jr. op doel gaat zetten ten koste van Trevor Doornbusch. Andries Jonker wilde daar na de afsluitende trainig niets over zeggen.

Type Korpershoek

Telstar is nog op zoek naar een sterkhouder in de selectie. "De vacature Korpershoek is niet ingevuld. Dan moet wel de goede speler voorbijkomen. Die moet dezelfde inbreng hebben als Korpershoek. Voor Telstar-begrippen is dat dan een belangrijke speler die ervoor zorgt dat die andere tien spelers beter gaan spelen", laat Jonker weten.

Vandaag was "Appie" Bouali op het veld te zien in Velsen-Zuid. De verdediger kwam de afgelopen jaren uit voor het tweede van Borussia Dortmund. Over of hij de opvolger van Korpershoek wordt is nog geen besluit genomen.