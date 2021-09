Boete voor piloot (74) na veroorzaken gevaarlijke situatie op vliegveld Hilversum

De piloot wordt verweten dat hij twee jaar geleden de regels overtrad op het vliegveld. De man vloog vanaf Antwerpen naar Hilversum om een vriend op te halen en vervolgens door te vliegen naar Ameland.

Op vliegveld Hilversum besloot de piloot niet aan te sluiten op het vaste invoegpunt van het luchtvaartcircuit, maar kwam hij recht op het vliegveld af. Dat leidde bijna tot een botsing met een ander vliegtuig, waar op dat moment een vlieginstructeur en een leerling-piloot in vlogen. De vlieginstructeur zag het vliegtuig van de piloot aankomen, nam de besturing van de leerling over en kon op tijd uitwijken.

Na voorval snel weer weg

Eenmaal aan de grond wilde de vlieginstructeur verhaal halen bij zijn collega-piloot, maar die bleek alweer vertrokken. Toen hij later op de dag weer landde op vliegveld Hilversum probeerde de havenmeester van het vliegveld een gesprek met hem aan te knopen. Dat weigerde de piloot en hij ontkende dat hij iets fout had gedaan. De havenmeester schakelde daarop de luchtvaartpolitie in.

Ook tegenover de luchtvaartpolitie hield de man vol dat er niets was gebeurd. Vijf maanden later werd hij - deze keer als verdachte - nog een keer gehoord. Toen kwam hij met de verklaring dat hij een aanvaring had gehad met vogels en dat hij omwille van de veiligheid anders was komen aanvliegen dan de bedoeling was. Dat bleek niet waar.

'Grof nalatig vlieggedrag'

Justitie spreekt van 'grof nalatig vlieggedrag' en neemt het de piloot kwalijk dat hij na het voorval geen verantwoordelijkheid heeft genomen en ook een gesprek erover uit de weg is gegaan, zoals in de luchtvaartwereld wel gebruikelijk is. Als hij dat wel had gedaan, was hij er wellicht zonder straf vanaf gekomen.

Voor de rechter ontkende de piloot wederom geen schuld te hebben. Justitie eiste daarom een boete van 1.000 euro en een voorwaardelijke ontzegging van de vliegbevoegdheid van een half jaar. De rechter ging daar niet in mee vanwege 'de staat van dienst en werkzaamheden' van de piloot, maar stelde wel zorgen te hebben over zijn houding tot nu toe. De rechter besloot daarom om een hogere boete op te leggen.