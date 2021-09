FC Volendam gehavend maar met veel vertrouwen naar concurrent De Graafschap

Ziekenboeg

Tegen De Graafschap kan Jonk over lang niet alle spelers beschikken. Zo stond Kevin Visser donderdag niet op het trainingsveld en verloopt het herstel van zijn knieblessure met ups en downs. Verder ontbraken ook doelman Filip Stankovic, Derry John Murkin en Dean James. Wel is Mike Eerhuijzen erbij vrijdag. De verdediger zakte drie weken geleden in elkaar tijdens een training, maar na vele onderzoeken is hij weer helemaal gezond.

De Graafschap - FC Volendam begint om 20.00 uur en is live te volgen op NH Radio.