'Asielzoekerscentrum mag alleen opnieuw worden gebruikt als het wordt opgeknapt'

Het asielzoekerscentrum aan de Nieuweweg in Den Helder bevindt zich in zo’n slechte staat dat de gemeente van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) eist dat zij gaat investeren in de huisvesting, als voorwaarde voor een vernieuwde gebruiksvergunning. Dot meldt onze mediapartner Regio Noordkop .

Wethouder Pieter Kos heeft dit laten vallen in een vergadering over het Huisvestingsplan Onderwijs, toen de internationale school Villa Kakelbont ter sprake kwam. Wethouder Tjitske Biersteker en het COA geven in een officiële reactie aan nog in gesprek te zijn.

De locatie aan de Nieuweweg heeft een tijdelijke vergunning tot 1 januari 2022, maar de gemeente wil de locatie ook daarna blijven gebruiken. Het AZC zou mogelijk als regionale opvanglocatie voor asielzoekers dienst kunnen doen. Deze mensen moeten wel serieuze kansen hebben dat hun asielaanvraag wordt goedgekeurd. Hiermee probeert de gemeente de overgang van asielopvang naar huisvesting en integratie in de regio te verbeteren. Daarbij verwacht ze wel dat het aantal opvangplaatsen wordt afgeschaald van 405 naar 250.

De locatie kwam ter sprake bij de vergadering over het Huisvestingsplan Onderwijs, omdat aan de Nieuweweg ook de internationale school Villa Kakelbont is gevestigd. Villa Kakelbont verzorgt het onderwijs voor de schoolgaande kinderen die verblijven in het asielzoekerscentrum op de locaties Doggershoek en de Nieuweweg.

Bedroevend niveau

Als het aan wethouder Kos ligt, blijft deze school op de huidige locatie bestaan, maar is dat afhankelijk van de bereidheid van het COA om daar te investeren. "Het gesprek dat wij op dit moment voeren met het COA is dat de huisvestingssituatie aan de Nieuweweg inmiddels van een dermate bedroevend niveau is, dat wij geen nieuwe gebruiksvergunning gaan geven wanneer het COA niet gaat investeren in de kwaliteit van de gebouwen en de opvang", aldus Kos. Wanneer het AZC aan de Nieuweweg niet open blijft, zal het onderwijs dat Villa Kakelbont verzorgt op de nabijgelegen Tuindorpschool in stand worden gehouden.

Het opvangcentrum werd in 2017 na bijna 25 jaar gesloten, als gevolg van de daling van de instroom van asielzoekers. De sluiting veroorzaakte veel ophef, omdat er veel gezinnen zaten en sommige kinderen al vijf jaar in Den Helder woonden. Kinderen van het asielzoekerscentrum demonstreerden en er werden 2.400 handtekeningen opgehaald, maar toch moest de opvang dicht. Een jaar later werden de asielzoekerscentra in Den Helder en Alkmaar op verzoek van het COA alweer heropend. Er waren extra tijdelijke opvangplekken nodig. De doorlooptijd voor asielaanvragen was langer dan gewenst, waardoor mensen langer in de opvang moeten verblijven. In Den Helder zouden vooral gezinnen komen te wonen, maar ook alleenreizenden uit verschillende landen.