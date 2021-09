Flop met terrasafsluiting Melkmarkt kost Enkhuizen zeker 80.000 euro

Het college van burgemeester en wethouders wilde de vijf horeca-ondernemers daar ruimte bieden om net als in 2020 grotere terrassen neer te zetten. Dit ondanks alle verzet van onder meer omwonenden die vorig jaar veel last hadden van sluipverkeer in de smalle straten. De Melkmarkt is namelijk ook een belangrijke verkeersader van de stad en moest voor de uitbreiding worden afgesloten vanwege de verkeersveiligheid.

Tijdens een bijeenkomst met omwonenden een week later wordt steen en been geklaagd over de afsluiting van 2020. "In de Breedstraat was het een racebaan. Ik ben ongeveer aangereden op de Zuiderhavendijk. Het is buiten alle proporties dat een doorgaande weg werd afgesloten."

En een geanonimiseerde medewerker van de gemeente geeft als antwoord op vragen over handhaving: "De verkeerssituatie is alleen goed handhaafbaar als de situatie zo is dat bijna niemand de overtreding begaat."

Straten soms volledig geblokkeerd

Ook de gemeenteraad is niet blij dat zonder het bespreken van de al maanden vertraagde evaluatie de Melkmarkt toch wordt afgesloten door het college van B&W. Na een week mailt een handhaver over de gang van zaken. "Handhaven op overtredingen neemt toe. Automobilisten rijden tegen het verkeer in. Leveranciers van horeca/detailhandel laden en lossen op onoverzichtelijke plekken. Daardoor worden straten soms volledig geblokkeerd. En veel frustratie onder burgers die last hebben van de afsluiting."

Nadat meerdere raadsfracties veelvuldig klachten horen van omwonenden, maar ook ondernemers uit de binnenstad volgt tijdens een vergadering van 25 mei een voorstel om de Melkmarkt alleen nog af te sluiten in de weekenden. Als de wethouder aangeeft dat dat flink geld gaat kosten en ook zorgt voor onduidelijke verkeerssituaties, besluit een meerderheid van de raad dat de Melkmarkt helemaal open moet.

80.000 euro aan kosten

Het afsluiten en weer openstellen kostte de gemeente 80.000 euro. In dat bedrag zit nog niet de inzet van ambtenaren en bestuurders. De gemeente zegt die werkzaamheden niet te registreren.