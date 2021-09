Hilversum verandert van 'verduurzamingskoers': geen collectief warmtenet

Er komt geen collectief Hilversums warmtenet als vervanger voor de aloude aardgasaansluiting. De reden: er is geen goed en duidelijk alternatief, zo concludeert de gemeente na onderzoek. Om toch van het gas af te gaan - en over dertig jaar ook klimaatneutraal te zijn - komt Hilversum met een andere aanpak.

Een goed alternatief ontbreekt, maar technische ontwikkelingen zorgen er ook voor dat het voor bewoners haalbaarder wordt om zelf met oplossingen te komen. "Voor bijna de helft van de inwoners is een eigen warmtepomp nu al net zo duur of zelfs goedkoper dan een collectieve oplossing als een warmtenet", zegt wethouder Bart Heller.

Nu er geen plan voor heel Hilversum komt, betekent dat dat Hilversummers zoveel mogelijk zelf aan de slag moeten. Dat heeft als voordeel dat bewoners nu al direct in actie kunnen komen. De gemeente gaat ze zoveel mogelijk helpen. "Onze rol veranderd van regisserend naar ondersteunend", aldus Heller.

Hilversummers die aan de slag willen met het verduurzamen van hun huis en van hun gasaansluiting af willen, kunnen straks bij de gemeente aankloppen voor hulp. "We merken dat best veel mensen graag zelf of met buren hun huis willen verduurzamen. Maar we merken ook dat ze dan vaak tegen veel ingewikkelde zaken aan lopen. Dat willen we gaan veranderen. Het moet zo makkelijk mogelijk worden."

Pakket met maatregelen

Hilversum gaat nu per type woning uitwerken wat de beste maatregelen zijn om van het gas af te gaan en het huis verder te verduurzamen. "Het maakt een wezenlijk verschil of je een jaren dertig-woning of een jaren negentig-huis hebt. Er komen verschillende maatregelen bij kijken. We gaan nu samen met het regionale Energiedienstenbedrijf - dat is een collectief van regionale aannemers en installateurs - en Hilversumse energiecoöperaties aan de slag met routekaarten en all-in pakketten voor verduurzaming."

De bedoeling is dat Hilversummers bij een energieloket terecht kunnen als ze aan de slag willen met verduurzaming. Afhankelijk van hun type woning krijgen ze een bepaald stappenplan waar ze zelf mee aan de slag kunnen. "Het energiedienstenbedrijf kan ze helpen aan offertes, maar als je zelf bedrijven wil gaan benaderen, kan dat natuurlijk ook", aldus Heller.

Als proef gaat Hilversum aan de slag met zulke pakketten voor onder meer huiseigenaren aan het Acaciapark en de Kolhornseweg, waar de huizen dateren van halverwege de jaren negentig. De proef volgt dit najaar.

Aardgasvrij en klimaatneutraal

Dat Hilversum afscheid wil nemen van het aardgasnet en klimaat neutraal wil worden is niet per se een keuze van de gemeente zelf. Het gaat om landelijke afspraken: in 2040 moet de gaskraan dichtgedraaid zijn en tien jaar later moet alles zoveel mogelijk klimaat neutraal zijn. Allerlei gemeenten werken daarom nu aan dergelijke plannen.