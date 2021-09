Belinda sprong in de sloot om gewonde motorrijder te helpen

Het ongeluk gebeurde gistermorgen. Belinda is doktersassistente en was vrij. Ze had net haar zoon naar Heerhugowaard gebracht omdat hij vorige week een ongeluk met zijn scooter had gehad en met zijn arm in een mitella zit. "Ik was daardoor even bang dat ik een scooter zag vliegen", vertelt ze. " En dat het om jonge mensen zou gaan."

De bestuurder van een busje die enkele auto's voor haar rijdt, slaat linksaf en ziet de tegemoet rijdende motor over het hoofd. "Er zat zeker nog een auto tussen ons, misschien wel twee", vertelt Belinda. " Maar het gebeurde allemaal zo snel. Ik zag de betrokken automobilist zwaaien om hulp en ben gestopt."