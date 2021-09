'Hoogovenman' en oud-FNV-lid Van Wieringen krijgt lintje voor zijn inzet voor collega's

Oud FNV-lid Frits van Wieringen is gisteren benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Anja Schouten verraste hem tijdens zijn afscheidsreceptie in Akersloot.

Van Wieringen is sinds november vorig jaar met vervroegd pensioen. Vanwege de coronamaatregelen werd zijn afscheidsreceptie uitgesteld tot gisteren.

'Zowel in Nederland als internationaal staat de heer Van Wieringen hoog aangeschreven. Hij was altijd een volwaardige gesprekspartner, die vasthield aan een duidelijke lijn', wordt Van Wieringen onder andere beschreven in een persbericht van de gemeente Alkmaar.

Aanspreekpunt

Tijdens zijn carrière heeft hij altijd zijn stem laten horen. Vanaf 1976 was hij kaderlid van de FNV. Vanuit die rol was hij het eerste aanspreekpunt voor collega’s bij vragen over werk en inkomen en behartigde hij hun belangen.

In 1999 stapte hij over van DSM naar Hoogovens IJmuiden, nu Tata Steel. Daar werd hij in 2000 benoemd tot voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) en de Europese Ondernemingsraad (EOR). In 2006 werd hij bestuurslid van de Stichting Multinationale Ondernemingsraad Overleggen. Vanaf 2003 was hij al in de oprichtingsfase bij deze stichting betrokken.

Tata Steel

Naar Van Wieringen werd geluisterd en met al zijn kwaliteiten heeft hij volgens de vakbond dan ook heel wat bereikt, voor hemzelf en voor meer dan 10.000 collega’s van Tata Steel, die de dupe dreigden te worden van fusies, maatschappelijke ontwikkelingen en slechte bedrijfsresultaten.

Van Wieringen leverde ook een bijdrage aan het behoud van de werkgelegenheid en het voortbestaan van Tata Steel in Nederland. Dit leverde hem met de Centrale Ondernemersraad van Tata Steel in 2019 ook al de 3D-Award op. Dat is een prijs die staat voor Dialoog, Duurzaamheid en Diversiteit.