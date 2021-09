Louis van Gaal traint Telstar in voorbereiding op Jong AZ

Louis van Gaal neemt het moment dat hij trainer van Telstar is uiterst serieus. De 69-jarige Amsterdammer neemt op vrijdag 24 september voor een keer plaats op de bank als hoofdcoach en zal ook een training gaan leiden in aanloop naar die wedstrijd.

Met de ticketverkoop van de wedstrijd Telstar - Jong AZ hoopt Van Gaal geld op te halen voor de stichting Spieren voor Spieren. Voor één keer neemt hij de taken van Andries Jonker over. Wat de rol van Jonker zal zijn tijdens de wedstrijd is niet duidelijk.

Vandaag werd bekend dat Van Gaal ook een deel van de voorbereiding op de wedstrijd voor zijn rekening zal nemen. De bondscoach, die nog voor zijn aanstelling deze actie in het leven riep, zal een training voor zijn rekening nemen.

Op woensdag 22 september staat Van Gaal voor de groep. De training is openbaar, maar belangstellenden moeten wel een ticket van vijf euro kopen. De opbrengst hiervan gaat ook naar Spieren voor Spieren.