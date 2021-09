Foutje: link naar informatieavond gemeente leidt naar site van meubelzaak

Wie vanavond de online informatieavond over Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost wil bijwonen, kan beter niet de link invoeren die in de uitnodigingsbrief van de gemeente staat. Die leidt namelijk naar de site van een meubelwinkel.

In de brief staat dat de informatieavond te volgen is via reigersbos.nl/reigersbos, maar dit moet amsterdam.nl/reigersbos zijn.

Bij de betreffende meubelzaak hebben ze nog niets gemerkt van de misser, zegt manager Marc Hendriks. "Maar als de helft van de mensen die naar de site komen een bank bestelt vind ik het prima", zegt hij lachend. Zijn meubelzaak is gevestigd in de wijk.

Plannen

Reigersbos wordt de komende tijd opgeknapt. In de veertig jaar oude wijk in Gaasperdam worden 800 nieuwe woningen gerealiseerd, wordt het winkelcentrum vernieuwd en uitgebreid en komen drie parkjes bij. De bushalte schuift op richting de metrohalte, waar ook een plein komt met terrassen. Hendriks is enthousiast over de plannen. "Ik heb op de foto's gezien hoe het gaat worden. Het gaat aardig op de schop, ik ben er blij mee. Het wordt denk ik een aanwinst. Je merkt nu dat de buurt toch wat achteruit gaat, er is veel leegstand. Ik hoop dat er hierdoor wat meer grotere bedrijven hier naartoe komen."

Bij stadsdeel Zuidoost was niemand bereikbaar voor commentaar.

