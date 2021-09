Stal in Hauwert gesloten na vondst van drugslab

In een stal aan de Hauwert is een synthetisch drugslab gevonden. Burgemeester Streng van de gemeente Medemblik besloot daarop het pand voor drie maanden te sluiten.

In de stal stonden blauwe tonnen met grondstoffen en chemicaliën, maar ook andere spullen waarmee synthetische drugs kan worden geproduceerd.

De drugsproblematiek in de regio lijkt een groot punt van aandacht bij de zeven Westfriese gemeenten. De gemeenten zoeken de samenwerking op in de strijd tegen hennepkwekerijen, drugslabs en opslagplaatsen. In mei werd bekend dat Westfriese burgemeesters meer bevoegdheden krijgen om dergelijke panden te sluiten.

"Er is geen ruimte voor ondermijning in de gemeente Medemblik", aldus burgemeester Frank Streng. "Door dit steeds verder terug te dringen zorgen we voor een veilige leefomgeving voor de inwoners en herstellen we de openbare orde."

Of er ook nog mensen zijn aangehouden na de vondst van het drugslab in Hauwert, is onduidelijk.