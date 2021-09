We werken minder vaak thuis, maar staan nog niet als vanouds in de file

Nu de zomervakantie er voor veel mensen alweer een aantal weken opzit, is een hoop weer bij 'het oude'. Dat geldt niet voor de files. Hoewel steeds meer mensen gevaccineerd zijn en de naleving van het thuiswerkadvies in een aantal regio's iets lijkt te dalen, is het aantal opstoppingen op de weg vooralsnog minimaal.

Files tussen de normale spitstijden door recreatieverkeer zien we nu vaker, zegt de ANWB, zoals hier naar het strand van Zandvoort - NH Nieuws

De ANWB-verkeersinformatie ziet het wel ietsje drukker worden in andere delen van het land. "Begin deze week hebben we zeker weer langzaam iets van een spits gekregen, vooral 's middags. 's Ochtends stelt het niet veel voor. Maar het is bij lange na niet van voor corona", zegt Erwin de Hart. Het gaat volgens hem dan vooral om de omgeving rond Rotterdam en Brabant. "Maar in Noord-Holland is het nog niet heel erg druk vergeleken met die omgeving." Enkel wat werkzaamheden zorgden voor oponthoud, bijvoorbeeld bij Velsen. "En nog redelijk wat ongelukken." Daling Toch blijkt uit de laatste meting van het gedragsonderzoek van het RIVM dat werknemers de afgelopen tijd iets minder vaak thuis hebben gewerkt. Per regio wordt in dat onderzoek om de paar weken uitgezocht hoe mensen met de coronaregels omgaan. In de laatste update van eind vorige maand is een daling in de naleving van het thuiswerkadvies in alle Noord-Hollandse regio's te zien. In de regio Amsterdam gebeurt dat momenteel het minst, daar zegt 50 procent van de deelnemers aan het onderzoek thuis te werken. Begin dit jaar was dat nog 70 procent. Bekijk hieronder hoeveel mensen thuiswerken in jouw regio:

De daling is gedeeltelijk te verklaren uit het thuiswerkbeleid van verschillende bedrijven. Thuiswerken is nog steeds de norm, maar veel bedrijven schakelen momenteel over naar een 'hybride-variant', zegt woordvoerder Peter te Lintel Hekkert van vakbond FNV. "Zo is bij banken en verzekeraars thuiswerken nog steeds de norm, maar de aantallen die naar kantoor gaan, lopen wel wat op", zegt hij na een rondgang langs sectoren die voor de coronauitbraak doorgaans personeel op kantoor hadden. Ook in andere sectoren wordt over de toekomst nagedacht. "Bij de grote pensioenuitvoerders is de norm ook nog steeds thuiswerken. Bij de ingenieursbedrijven idem dito, al wordt er een uitzondering gemaakt op bijzondere gevallen: bij drukte thuis, of jonge medewerkers die alleenstaand zijn en op het werk een sociale omgeving kunnen creëren." Recreatie Het zijn dus (nog) niet de grote aantallen die voor de 'ouderwetse' spits zorgen. Wel vallen er andere dingen aan het huidige verkeersbeeld op, zegt De Hart van de ANWB. "Aan de andere kant is er buiten de spitstijden soms juist meer verkeer op de weg, omdat mensen na het werk weer iets anders gaan doen." Het gaat dan om bijvoorbeeld verkeer naar de kust, of ander recreatieverkeer. Stimuleren Het Centraal Planbureau adviseert in een donderdag verschenen rapport om thuiswerken te blijven stimuleren. Daardoor zijn er namelijk aanzienlijk minder files zoals nu, waardoor grote infrastructuurprojecten als wegverbredingen niet meer nodig zijn. Of het uiteindelijk toch weer drukker op de weg zal gaan worden, zal de toekomst uit moeten wijzen. "Dat hangt ook af van wat werkgevers gaan besluiten en hoe dat zich ontwikkelt", zegt De Hart van de ANWB.