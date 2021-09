Gemeente trekt samen op met Rotterdam voor socialer incassobeleid

De schuldeiserscoalitie bestaat uit 22 private partijen en corporaties.

Wethouder Marjolein Moorman (Armoede en Schuldhulpverlening) tekent vanmiddag het zogenoemde ethisch manifest, waarin tien uitgangspunten staan opgesteld voor de organisaties die meedoen. Ze noemt de toetreding tot de coalitie een belangrijke stap in de richting van een socialer incassobeleid. "Ook de gemeente is een schuldeiser en kan soms nog socialer incasseren. Voor Amsterdammers die moeite hebben om rekeningen te betalen, willen we bijvoorbeeld vaker coulante betalingsregelingen treffen en incassoactiviteiten opschorten als dat nodig is.”

Andere stappen

De gemeente heeft ook andere stappen ondernomen om Amsterdammers met schuldproblemen te helpen. Zo wordt voor uitkeringsgerechtigden automatisch getoetst of ze in aanmerking komen voor

kwijtschelding van de gemeentebelastingen, zonder dat ze daar een verzoek voor hoeven in

te dienen. Daarnaast wordt er ingezet op vroegsignalering, waarbij Amsterdammers die beginnende betalingsachterstanden oplopen al in een vroeg stadium worden benaderd met mogelijkheden voor hulp.