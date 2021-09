Vandaag begint de dag droog en met veel zon, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking steeds meer toe. Morgenochtend worden we verwelkomd door enkele flinke buien en vochtig en benauwd weer. Lokaal kunnen er onweersbuien voorkomen en het wordt rond de 23 graden.

Het weekend

Ook zaterdag kunnen we nog enkele buien verwachten, maar ook weer een zonnetje. Er waait een matige westen- tot zuidwestenwind en het wordt 20 tot 22 graden.

Ook zondag trekken een paar kleine buien over het land, maar tussendoor schijnt de zon. De wind is zwak en het wordt op de meeste plaatsen 20 of 21 graden.

Volgende week

Na het weekend is het licht wisselvallig met geregeld zon, maar er is ook kans op een enkele bui. Maandag wordt het 19 tot 22 graden, dinsdag en woensdag is het overal een graadje warmer.