Parkbezoekers snakten naar zomerse dag: "Helemaal in m'n element"

Een zomerse dag waar ontzettend veel behoefte aan was. De zwoele woensdagavond liet de Amsterdamse parken weer vol stromen en de bezoekers genoten zichtbaar. "Iedereen is weer blij!"

De barbecues in het Westerpark werden ouderwets opgestookt. Ook de drankjes en lachende gezichten waren niet te tellen. Het was een écht zomerse dag gisteren en die hadden de parkbezoekers lang moeten missen, zo bleek in de parken. "Ik ben alleen maar aan het lachen en aan het genieten", aldus een parkbezoeker. "De barbecues staan aan, het ruikt heerlijk. We zitten weer met z'n allen bij elkaar, mijn familie zit hier rond het Westerpark. Ik ben helemaal in mijn element!"

Vondelpark

Van de zwoele zomeravond werd ook in het Vondelpark flink genoten. De festival-achtige situatie zoals die ontstond tijdens lockdown bleef uit. Her en der stonden groepjes met muziek, maar een grote samenkomst was het niet. De sfeer was gemoedelijk en de bezoekers in het park vermaakten zich opperbest. "Ik zie alleen maar vreugde en blije mensen om ons heen", aldus twee parkgangers. "Dat is fijn en dat maakt ons ook blij."