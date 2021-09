Hoge opkomst verwacht bij Het Woonprotest zondag: "Dit moet nu opgelost worden"

Niet alleen starters zijn op zoek naar een woning. Ook senioren hebben het zwaar. Zo zijn Marianna Ziekemeyer (69) en haar man al lange tijd op zoek naar een benedenwoning in de buurt van Amsterdam. “Nu lukt het nog om de trap op te lopen maar we weten niet of we dat nog lang volhouden”, vertelt Marianna, die al 35 jaar in de huurwoning op de tweede verdieping in de stadionbuurt woont.

“We gaan strijden voor ons woonrecht, omdat we hebben gezien dat de wooncrisis zo immens is en elke dag meer slachtoffers kost”, vertelt mede-organisator Melissa Koutouzis. “Zo lukt het jonge mensen nauwelijks meer een koophuis te vinden vanwege de absurd hoge prijzen, beginnen de huurprijzen in de vrije sector vaak pas bij zo'n 1250 euro en daalt het aantal woningen in de sociale sector al jaren gestaag.”

Ondanks een ruim budget van een paar ton lukt het ze maar niet om iets te kopen. “Wij zoeken een begane grond woning met tuin in de buurt van Amsterdam. Maar in deze prijsklasse zien we enkel opknappanden en dat durven we niet aan. Voor ons moet het schilderklaar zijn, want een zware verbouwing zien we niet zitten”, legt Ziekemeyer uit.

Ook huren is geen optie. ”We komen weliswaar in aanmerking voor sociale huur, maar de regelingen die er voor senioren zijn werken niet in de praktijk, want de vijver is gewoon leeg. Alle begane grond woningen zijn verkocht of gaan naar noodurgenten. Vrije sector is te duur voor ons. En dus zitten we hier vast op twee hoog”, vertelt Ziekemeyer.