Nieuwe kinderburgemeester Yusuf (11) gaat Wienen helpen: "We hebben elkaars nummer"

De spanning onder de kinderen in de raadzaal van het gemeentehuis van Haarlem was vanmiddag voelbaar. Daar installeerde burgemeester Jos Wienen namelijk de nieuwe kinderburgemeester en kinderraad. Een jaar lang zullen zij de belangen van de jongste Haarlemmers behartigen.

De kinderen uit de kinderraad komen van verschillende Haarlemse basisscholen. Zeven van hen zagen het wel zitten om kinderburgemeester te worden. Na een pitch over onderwerpen die ze zelf belangrijk vinden, werd er door de kinderraadsleden gestemd wie uiteindelijk de nieuwe kinderburgemeester zou worden. En dat werd Yusuf Aypek (11) van basisschool De Brandaris.

De kinderraad zit er zeker niet voor de lol. De vorige raad heeft het onder andere voor elkaar gekregen om schoolpleinen groener te maken. "Daarnaast hebben ze de kinderlintjes geïntroduceerd", zegt wethouder Jur Botter. "Dat zijn lintjes, maar dan voor kinderen. En ze speelden een belangrijke rol bij het onderwerp over discriminatie, ze wilden dat iedereen kon zijn wie 'ie is."

"Ik vind dit wel een heel spannende dag. Dit is allemaal nieuwe voor mij. En nieuwe dingen zijn meestal wel spannend", zegt Yusuf. "Mijn pitch ging over klimaatverandering en milieu. Ik vind die onderwerpen belangrijk omdat het nu slecht gaat met de aarde en ik vind het belangrijk dat er meer aandacht aan wordt besteed."

Ook Trudy Veninga, oprichter van de Politieke School, is overtuigd van het belang van een kinderraad. Veninga geeft met haar school trainingen aan raadsleden en lokale politici. "Veel meer mensen moeten weten wat de gemeente politiek betekent voor hen. Als je kinderen kunt bereiken, dan kan je ook ouderen bereiken", vertelt Veninga.

Ze heeft ook nog wel wat tips voor de politici zelf. “Als ik lesgeef aan politici zeg ik altijd: 'je moet leren luisteren'. En het zou helemaal goed zijn om naar kinderen te luisteren. Zij kunnen problemen overzichtelijk maken. Grijp ze dan ook aan als adviesorgaan. Luister naar ze."

Hoge verwachtingen

Jur Botter heeft goede hoop dat de nieuw geïnstalleerde kinderraad echt iets brengt voor de stad. "Als ik kijk naar de pitches van deze groep, dan heb ik nog hogere verwachtingen dan vorig jaar. Bijvoorbeeld: zorg dat je omgeving er goed uitziet. Dan zijn meer mensen op straat en dat zorgt voor verbroedering. Dat kan al met het kleuren van een vuilnisbak die is beschilderd door kinderen. Nou, dat soort ideeën, daar zit ik op te wachten."

Yusuf ziet het samenwerken met burgemeester Wienen wel zitten. "Misschien dat we eens samen wat kunnen doen. We hebben elkaars nummer, dus dat wordt vast leuk. Ja, ik heb er echt ontzettend veel zin in."