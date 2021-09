Meer geld voor renoveren van historische winkelpuien

Historische winkelpuien dragen in belangrijke mate bij aan de schoonheid van de stad, maar verdwijnen vaak achter beplating, dikke lagen verf, rolluiken of reclameborden. Wethouder Meliani (Monumenten en Archeologie): “Door de kenmerkende elementen van deze panden, zoals historische gevelreclames, gedecoreerde plafonds en gevelonderdelen in art-nouveaustijl te herstellen, verbeteren we niet alleen het pand zelf maar ook het straatbeeld. Het college hoopt met deze subsidie nog meer eigenaren te enthousiasmeren om hun winkelpuien te renoveren.”

Op initiatief van de gemeenteraad is in 2018 een bouwhistorische inventarisatie gemaakt van winkelpuien in de Kinkerstraat, Van Woustraat en Ceintuurbaan. In 2019 is vervolgens een stadsbrede subsidie ingesteld voor het renoveren van historische winkelpuien.

Sinds die tijd zijn er zes puien gerenoveerd en zijn van de winkelstrook aan de Jan Evertsenstraat zestien puien opgeknapt.