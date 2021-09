Oerboer Willem creëert bloemenzee om natuur door de winter te loodsen

De Blaricumse oerboer Willem van den Hazel heeft dit jaar een akker compleet anders ingericht dan normaal. Van een afstandje lijkt het mogelijk een ratjetoe aan verschillende bloemen, maar over de samenstelling is heel bewust nagedacht. "Dit zijn allemaal inheemse soorten die van de winter beschutting en voedsel bieden aan bijvoorbeeld vogels", aldus Willem.

"Deze akker had bijvoorbeeld ook vol kunnen staan met boekweit, maar hiermee geef ik ook wat terug aan de natuur", legt de oerboer uit. Zijn akker is op te delen in twee pilots, beide gericht op het creëren van meer biodiversiteit. "De akkerrand is onderdeel van het project Bloeien Boerenland en de kern is een 'wintervoedselakker'."

Zo hebben veel insecten nu baat bij de bloemen, maar ook als alles uitgebloeid is gaat het plan verder. "Dat zorgt uiteindelijk ook in de winter voor veel beschutting, dat is dan weer goed voor muizen. De mooie uilen die hier in het dorp zitten kunnen hier dan weer lekker snacken", aldus Willem. "Zo is het voor allerlei verschillende lagen in de natuur hulp."

Prachtig plaatje

Voor de leek is het vooral een prachtig plaatje, zo wild staat de akker erbij. "Je krijgt van mensen die langskomen complimentjes van: 'goh wat is het fijn om hier te zijn'", lacht de Blaricumse oerboer.