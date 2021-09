Nog geen spoor van man die brandbom neerlegde voor GGZ-instelling

De politie heeft nog altijd geen spoor richting de man die begin deze zomer een brandbom neerlegde voor de deur van de Hilversumse GGZ-kliniek de Rembrandthof. Het is duidelijk wat er gebeurde, maar over het wie en waarom tast de politie nog in het duister.

De brandbom werd 's ochtends vroeg neergelegd door een tot nu toe onbekende man. Op camerabeelden is te zien hoe de man een blauwe plastic zak voor de deur van de kliniek zet, deze aansteekt en daarna wegloopt. De tas vat langzaam vlam en explodeert na ongeveer een minuut.

Het personeel dat gealarmeerd wordt voor de brand, weet het vuur met brandblussers snel te blussen en kan voorkomen dat er nog meer schade ontstaat. Dat de brand veroorzaakt is door een brandbom, blijkt later na politieonderzoek.

Bewakingsbeelden

De plaatser van de brandbom staat op de bewakingsbeelden. Eerst is te zien hoe de man met de plastic tas aan komt lopen vanaf de Koningsstraat en de tas voor de deur neerzet en aansteekt. Dezelfde camera neemt de man later weer op. Dan is te zien dat hij de plastic tas niet meer bij zich heeft. Opvallend is verder dat de man op alle camerabeelden continu zijn linkerhand in zijn broekzak heeft.

De politie is nog altijd op zoek naar de man en roept mensen die meer weten over het voorval en zich nog niet gemeld hebben, nogmaals op om dat wel te doen.