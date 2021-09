Megakermis bij De Bazaar: "We hebben weer een beetje lol nodig"

Het kan weer: een kermis, met de omvang van een paar voetbalvelden nog wel. De megakermis is vanaf zaterdag te bezoeken op het parkeerterrein van De Bazaar in Beverwijk.

Frans Stuy van de organisatie legt uit welke maatregelen zijn genomen om een vergunning te krijgen. Samengevat gaat het om alle RIVM-eisen die worden gesteld aan een zogeheten 'doorlooplocatie'. Zo zal er worden geteld hoeveel mensen op het terrein zijn zodat de anderhalvemetermaatregel kan worden gehandhaafd. "Het is onder andere in Tilburg en Arnhem goed gegaan, dus hier gaat het ook lukken", aldus Stuy.

Vrolijk

Door alle regelgeving zou je bijna vergeten dat het om iets vrolijks gaat. Stuy kijkt ernaar uit en vertelt enthousiast: "We hebben de hoogste zweefmolen, het reuzenrad van vijftig meter hoog dat bij de Grand Prix in Zandvoort heeft gestaan, de Polyp [ook wel bekend als Spin of Octopus, red.], een spookhuis. En zo kan ik nog wel even doorgaan."