Glaasje melk en blokje kaas bij viering van 150-jarig jubileum van FrieslandCampina

Het is inmiddels een van de grootste zuivelcoöperaties ter wereld, maar 150 jaar geleden werd in Wieringerwaard de basis gelegd voor het huidige FrieslandCampina. Deze mijlpaal werd vandaag gevierd bij de kaasfabriek van het bedrijf in Lutjewinkel.

Op het jubileum werd toepasselijk met een glaasje melk en een blokje kaas geproost. "Hier in Noord-Holland is 150 jaar geleden de eerste coöperatie opgestart", vertelt plantmanager Fred Raaijmakers van de kaasfabriek in Lutjewinkel. "Een groepje melkveehouders bedacht dat ze het beter samen kon doen. Van al die coöperaties zijn we als enige overgebleven."

Er werken inmiddels wereldwijd 24.000 mensen bij FrieslandCampina, en bijna 17.000 melkveehouders als eigenaar. Niet alleen nu wordt stilgestaan bij het 150-jarig jubileum. "Het wordt een jaar vol feest, zowel voor medewerkers als klanten, dit is het startsein."

Bekijk hieronder de volledige reportage van onze mediapartner Regio Noordkop: