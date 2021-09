Brons voor Zwanenburgse Amy Pieters op EK gemengde ploegentijdrit

Op de openingsdag van het EK wielrennen in Italië heeft Amy Pieters brons gepakt. De Zwanenburgse deed dat op de gemengde ploegentijdrit samen met Demi Vollering, Floortje Mackaij, Bauke Mollema, Jos van Emden en Koen Bouwman.

Thuisland Italië was ruim de snelste in Trentino. Zij waren 28 seconden sneller dan Pieters & co. Duitsland pakte het zilver met zes seconden voorsprong op Nederland.

Eerst reden de mannen hun 22,4 kilometer. Toen de tweede man over de finish kwam, mochten de vrouwen beginnen aan hun ronde. Halverwege lag Italië al op kop, terwijl Nederland en Duitsland bijna dezelfde tijd noteerden. De Duitse vrouwen bleken daarna net iets sterker dan de Oranje vrouwen.

Pieters komt zaterdag ook in actie op de wegwedstrijd. Twee jaar geleden werd de Noord-Hollandse Europees kampioen in Alkmaar.