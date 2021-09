Bijna helft van volwassenen in Kennemerland eenzaam: 'Niet alleen te wijten aan corona'

Eenzaam zijn is een probleem voor bijna de helft van de volwassen inwoners van de regio Kennemerland. En niet alleen 65-plussers kampen hier mee, ook steeds meer jongere volwassenen. Directeur Bert van de Velden van GGD Kennemerland concludeert dat het niet alleen aan de lockdowns tijdens de coronacrisis kan liggen. De stijgende tendens is volgens hem al eerder ingezet.

De Gezondheidsmeter 2020 , die vanaf vandaag online is geplaatst, wordt in heel Nederland om de vier jaar door de GGD gehouden. De uitkomst in de regio Kennemerland past in het landelijke beeld. Directeur Bert van de Velden kan nog niet verklaren waarom in Zandvoort en Beverwijk er meer eenzaamheid wordt ervaren dan in bijvoorbeeld Haarlem. Hij roept alle gemeenten op het probleem serieus aan te pakken en 'er niet alleen maar over te praten'.

Het aantal mensen dat last heeft van eenzaamheid is volgens een onderzoek in het najaar onder 18.600 inwoners van de regio met 5 procent gestegen. De toename is groter onder 65-minners. Vooral in Zandvoort en Beverwijk zegt 49 procent van de ondervraagden eenzaam te zijn.

De Gezondheidsmonitor 2020 laat in de regio Kennemerland nog een paar opvallende ontwikkelingen zien. Zo geven steeds meer inwoners van de IJmond aan veel last te hebben van stof, roet en rook. In Beverwijk stijgt het percentage ondervraagden dat hier hinder van ondervindt met maar liefst tien procent. Dit bevestigt het beeld dat vorige week uiteindelijk de het RIVM naar buiten werd gebracht in een rapport, dat kinderen in de IJmond onveilige hoeveelheden lood en andere schadelijke stoffen binnen krijgen.

In de regio wordt wel minder last ervaren van vliegverkeer. In Haarlemmermeer is dat afgenomen tot 12 procent van de bevolking, vergeleken met 15 procent vier jaar geleden. En Uitgeest waar wel de meeste last wordt ervaren van overkomende vliegtuigen is dat percentage gelijk gebleven.

Meer bewegen, toch nog overgewicht

Een ander opvallende en verontrustende tendens vindt directeur Bert van de Velden van de GGD Kennemerland dat bijna de helft van de inwoners overgewicht heeft. En dat terwijl in het onderzoek ook blijkt dat er wel meer bewogen wordt. "Je zou verwachten dat 'obesiteit' dan ook afneemt, maar dat is dus niet het geval. En dat maakt me wel bezorgd."

Volgens Van de Velden moeten de pijlen meer gericht worden op de juiste personen, die daadwerkelijk te zwaar zijn, om hen aan het bewegen te krijgen. Een algemene bewustwording om meer te bewegen is volgens hem bij deze doelgroep niet voldoende.