Wat zeggen de cijfertjes? FC Volendam wil op herhaling; Telstar nadert clubrecord

Aan de hand van statistieken kijken we vooruit naar de volgende speelronde in de eerste divisie. Voor FC Volendam wacht morgen een uitwedstrijd tegen De Graafschap. Traditioneel een lastig duel voor de Noord-Hollanders. Telstar krijgt Almere City op bezoek in Velsen-Zuid.

De Graafschap - FC Volendam

Weinig spelers scoren twee keer:

Bij FC Volendam zijn er veel verschillende doelpuntenmakers geweest op bezoek bij De Graafschap. In de laatste twintig jaar wisten alleen Charles Dissels (2007) en Nick Doodemen (vorig seizoen) twee keer in een wedstrijd te scoren op De Vijverberg.

Pas drie goals in de eerste vijf minuten:

Het lijkt erop dat het morgen na vijf minuten nog 0-0 staat. In alle 25 edities werd er slechts drie keer binnen vijf minuten gescoord. Berry Powel (2010), Ali Ibrahim (1996) en Hans Kraay jr. (1992) deden dat voor De Graafschap.

Spelers beide teams:

Daryl van Mieghem opende afgelopen seizoen de score voor De Graafschap. Sinds de zomer draagt de aanvaller het shirt van FC Volendam. In de laatste tien seizoenen speelden ook Cas Peters en Liban Abdulahi voor beide ploegen. Onder andere Melvin Platje, Olaf Lindenbergh en Theo Zwarthoed waren zowel Superboer als Palingboer.

Dezelfde trainers:

Opvallen is dat De Graafschap en FC Volendam ook een aantal trainers hebben gedeeld. Zo zaten Frans Adelaar, Fritz Korbach, Gert Kruys, Simon Kistemaker en Henk Ellens in het verleden zowel in Doetinchem als in Volendam in de dug-out.

Voorgaande edities:

In de eerste divisie ging FC Volendam 25 keer op bezoek bij De Graafschap. Er werd 7 keer gewonnen, 7 keer eindigde het in een gelijkspel en 11 keer won de thuisploeg. Deze eeuw wist Het Nieuwe Oranje drie keer te winnen in Doetinchem. In zowel 2013 als 2015 eindigde het in 0-2. Vorig seizoen won de ploeg van Wim Jonk met 5-2.

