Tweede Kamer neemt veiligheid Schiphol onder de loep: vier vragen en antwoorden

De Tweede Kamer debatteerde vandaag over de veiligheid op Schiphol en van de Nederlandse luchtvaart. Het parlement vergadert vaker over uitstoot, lawaai en de groei van Schiphol in speciale luchtvaartdebatten, maar voor het thema vliegveiligheid wordt afzonderlijk tijd uitgetrokken. Vier vragen en antwoorden over de meest prangende veiligheidsonderwerpen die de Tweede Kamer en de demissionair minister behandelen.

Demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat Barbara Visser - NH/Rijksoverheid

Wat was het belangrijkste agendapunt? Het ging voornamelijk over de zomerdrukte en chaos op Schiphol, waarover vragen zijn gesteld aan demissionair minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat. Meerdere partijen, waaronder het CDA, wilden weten waarom het afgelopen zomer zo uit de klauwen is gelopen en waarom er te weinig personeel beschikbaar was. Ook rijst de vraag of dat een momentopname was of dat de bezetting op de luchthaven ook op de langere termijn een probleem blijft.

De SP deed daar nog een schepje bovenop, en stelde Visser de vraag wat het kabinet gaat doen om te voorkomen dat bedrijven op Schiphol elkaar de tent uit concurreren. Om een voorbeeld te geven: er zijn op Schiphol maar liefst acht afhandelingsbedrijven actief, die elkaar beconcurreren. Door die concurrentie bieden de bedrijven hun diensten voor scherpe prijzen aan. Dat leidt tot lagere lonen en dat heeft weer invloed op de bezetting: er zijn minder mensen te vinden die voor de lagere lonen willen werken. Volgens de SP is het tijd voor een 'eerlijker' speelveld. Visser kondigde aan dat er binnenkort een onderzoek wordt gepresenteerd naar de omstandigheden van Schiphol-personeel. Ging het alleen over de veiligheid op de grond of ook over de veiligheid in de lucht? In het debat kwam ook de toename van agressieve passagiers aan boord van vliegtuigen ter sprake. Zo wilde het CDA graag weten hoe het kan dat de agressie toeneemt, zowel op de grond als in de lucht, en de SP wilde weten wat er gedaan kan worden om die toename een halt toe te roepen. Visser liet weten dat haar partij (VVD) al vaker heeft geopperd om een zwarte lijst te introduceren in de luchtvaart, zodat maatschappijen weten wie zich in het verleden hebben misdragen en de betreffende passagiers aan boord kunnen weigeren. Ook vanuit de luchtvaart klinkt de roep om zo'n zwarte lijst, al hebben ze nog nooit een verzoek bij het ministerie ingediend om daar werk van te maken. Dat ondanks het veel lagere aantal vliegbewegingen van de afgelopen anderhalf jaar luchtvaartpersoneel toch vaker met agressie te maken krijgt, is toe te schrijven aan mondkapweigeraars.

Speelde corona verder nog een rol in het debat? Zeker. Het CDA wilde weten hoe het kan dat passagiers kunnen boarden zonder een test- of vaccinatiebewijs te laten zien, en dus feitelijk door de controle glippen. Visser benadrukte dat dat een verantwoordelijkheid is van de luchtvaartmaatschappijen, waarvan er inmiddels enkele na steekproeven van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op de vingers zijn getikt. Wat kwam er verder nog aan bod? De invloed van ultrafijnstof op de gezondheid van omwonenden en platformmedewerkers. Het rapport over de gevolgen voor omwonenden volgt snel, zo beloofde Visser. De minister zegde bovendien toe dat er onder platformmedewerkers een soortgelijk onderzoek zal worden uitgevoerd. In 2019 trokken platformmedewerkers al aan de bel over de gevolgen van ultrafijnstof op hun gezondheid.

Tweede Kamerlid Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren probeerde nog vragen te stellen over het klimaat en de uitstoot van Schiphol, maar werd door commissievoorzitter Rudmer Heerema gewezen op het aparte karakter van het vliegveiligheidsdebat. Van Raan vindt dat het aantal vluchten op Schiphol drastisch moet afnemen, omdat dat beter zou zijn voor het milieu, de leefbaarheid, maar ook de veiligheid. Zijn vragen over een CO2-plafond vond hij daarom prima passen in dit debat.