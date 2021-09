Derde poging van Haarlem om miljoenensubisidie voor nieuwe wijk te krijgen

Voor de derde keer probeert Haarlem aanspraak te maken op het miljardenpotje van het Rijk om een nieuwe woonwijk te bouwen. Eerder kwamen projecten in de Europawijk en Haarlem-Zuidwest hiervoor in aanmerking, maar de aanvraag voor het project Oostpoort bij station Haarlem-Spaarnwoude is al tot twee keer toe afgewezen.

Het gaat in Oostpoort om een rijkssubsidie van 6 miljoen euro. Dat is de helft van de kosten die de gemeente Haarlem voorziet bij zaken als het bouwrijp maken en aanpassingen in de infrastructuur. In deze nieuwe wijk zouden ongeveer duizend nieuwe woningen moeten komen, waarbij de verdeling 40 procent goedkope, 40 procent middeldure en 20 procent dure woningen moet worden. Ook moet Oostpoort een autoluwe wijk worden.

In 2019 heeft het kabinet 1 miljard euro beschikbaar gesteld voor de woningbouwimpuls: een middel om het tekort aan woningen terug te dringen. Het bedrag moet bijdragen aan de bouw van zo'n 65 duizend woningen in totaal.

Onduidelijkheden in de kosten

Eerdere aanvragen van Haarlem voor de rijkssubsdie strandden op onduidelijkheden in welke kosten dan berekend werden. "Niet alle kosten voor bijvoorbeeld de infrastructuur zijn door te berekenen aan het ontwikkelgebied", licht wethouder Floor Roduner toe. En ook over de fietsverbindingen met de rest van de stad en het verleggen van een viaducht over het spoor waren bij eerdere aanvragen nog onduidelijkheden.

Het potje voor de Woningbouwimpuls is na deze ronde wel zo'n beetje op, schat wethouder Roduner van Haarlem. Mocht ook deze aanvraag niet gehonoreerd worden, dan laat hij weten het plan aan te moeten passen. "Misschien door minder goedkopere woningen of nog minder parkeerplekken. Op drie parkeerplekken van 12 vierkante meter past een woning."

Haarlem verwacht dat na het verstrijken van de deadline voor de laatste subsidieronde op 17 september nog minstens een paar maanden geduld te moeten hebben.