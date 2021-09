Hilversum wil samenleving met 1,6 miljoen euro weer een boost geven na coronaschade

Hilversum trekt 1,6 miljoen euro uit om het dorp weer op te bouwen na anderhalf jaar vol tegenslagen door de coronacrisis. De gemeente komt daarom met een herstelplan: met het geld moet aan de ene kant de lokale economie weer extra worden opgestart, aan de andere kant moeten mensen geholpen worden met extra zorg of aan werk. Zelf spreken burgemeester en wethouders over 'de basis van een gezond en sterk Hilversum'.

Net als de rest van het land krabbelt Hilversum voorzichtig op na de coronacrisis, maar de gevolgen van de crisis zijn nog goed te merken. "We gaan nu aan de slag om de schade te herstellen", zegt wethouder Karin Walters. "Tot voor kort pakten we de schade aan met noodfondsen en snelle hulp, nu gaan we meer naar de toekomst kijken."

Zorg en onderwijs

De gemeente gaat straks aan de slag op sociaal en op economisch gebied. Op het sociale vlak gaat het vooral om extra maatregelen omtrent zorg, jeugd, onderwijs of armoede. "Door de coronacrisis merken we dat de kansenongelijkheid is toegenomen. Een voorbeeld: mensen die het al niet breed hadden, hebben het nog moeilijker gekregen en zien daardoor hun kansen in de samenleving afnemen. Daar willen we wat aan doen. We gaan mensen meer begeleiden naar de juiste hulp", zegt wethouder Walters.

Economie en cultuur

Op economisch vlak gaat het specifiek om de arbeidsmarkt, de lokale economie en cultuur. Voor wat de lokale economie betreft speelt de 'levendige stad' een grote rol. Hilversum wil het centrum een boost geven. Dat moet onder meer gebeuren door leegstand tegen te gaan.

Eén van de plannen is nu om de sleutel van leegstaande panden aan de cultuursector te geven. Zo blijft er levendigheid om meer mensen naar het centrum te trekken en hebben culturele verenigingen - die het door de coronacrisis ook niet makkelijk hebben - meer kans om weer op te treden. Dat gaat overigens verder dan alleen het centrum: het gaat ook wijkgerichter gebeuren.

Een jaar

Voordat Hilversum echt aan de slag kan met het herstelplan, moet eerst de gemeenteraad er nog een klap opgeven. Dat gebeurt over een maand. Daarna moet er meteen gas gegeven worden: Hilversum wil al vanaf oktober starten met haar plannen, omdat dat het moment is dat ook de rijksregelingen rondom coronahulp stoppen. Het herstelplan behelst het hele jaar.