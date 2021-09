Turkse hitzanger Kemal Samat duikt met Nederlandse producer de studio in

De afgelopen vier weken volgden we de Turkse hitzanger Kemal Semat uit Zaandam in een vierdelige docuserie. In Nederland kan de zanger nog rustig over straat, maar in Turkije is hij een echte ster. De Zaandammer haalde de finale van de Turkse Voice en bracht onlangs een bekend Turks nummer 'Çingenem' , mét succes, weer op de markt. Kemal over zijn droom: "Als mijn nummers op de Nederlandse en radio en tv gedraaid worden, ben ik als Turkse zanger ontzettend trots."